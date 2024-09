Cambio ai vertici del comando dei vigili del fuoco di Como. Il 30 settembre il comandante Claudio Giacalone lascerà la caserma di Como per assumere l’incarico del comando dei vigili del fuoco di Vercelli. Alla caserma di via Valleggio arriverà il comandante Antonio Pugliano, proveniente dal comando di Cremona.

“Gli anni trascorsi a Como, in una delle aree di eccellenza della Lombardia, sono stati di intensa attività – ricorda il comandante Claudio Giacalone – durante i quali sono state create le condizioni per il rafforzamento del dispositivo di soccorso provinciale con l’ingresso in organico di nuovi vigili permanenti e di Capi Squadra, con il reclutamento di tanti vigili volontari, con l’acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature e, soprattutto, con la formazione continua del personale permanente e volontario per la necessaria specializzazione e l’acquisizione di sempre più elevata professionalità. La provincia di Como, è una terra splendida, piena di risorse e di gente accogliente e calorosa di cui manterrò sempre un ottimo ricordo – poi conclude – Questo periodo di permanenza a Como è stato molto intenso, fervido di novità e di attività, entusiasmante, in un lungo percorso che si è presentato a volte anche difficoltoso, irto di insidie e di complicazioni”.