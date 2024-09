Mercoledì 25 settembre, dalle 9 alle 13 al Centro Medioevo di Olgiate Comasco, la Provincia di Como e l’Azienda Speciale “Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese”, in collaborazione con l’Azienda Sociale Comuni Insieme, Camera di Commercio, Confartigianato, Enaip, e alcune agenzie per la ricerca del lavoro, organizzano un “Recruiting Day” dedicato alle filiere metalmeccanica, chimico-farmaceutica, logistica e artigianato.

Un’occasione per chi è in cerca di occupazione: aziende e operatori del settore saranno presenti per fornire informazioni sulle posizioni aperte, raccogliere candidature e supportare i partecipanti con attività di orientamento. Durante la mattinata, saranno organizzati brevi seminari e workshop condotti da professionisti degli enti accreditati, che offriranno strumenti e consigli pratici per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Verranno presentati dal Centro per l’Impiego di Appiano Gentile i dati aggiornati sul livello occupazionale locale e i servizi offerti sia ai cittadini che alle imprese, tra cui il collocamento mirato per persone con disabilità e diversi strumenti di sostegno nella ricerca di lavoro.

“Il settore Politiche Attive del Lavoro della Provincia di Como, in questi ultimi anni, sta portando avanti una serie di progetti mirati a valorizzare le potenzialità del territorio e degli enti che vi operano in termini di opportunità lavorative e di formazione – spiega il presidente, Fiorenzo Bongiasca – Tra gli obiettivi dei nostri eventi sul territorio, inoltre, c’è la valorizzazione dei servizi offerti dai centri per l’impiego. Questo evento rappresenta un momento di incontro tra gli amministratori del territorio e i servizi offerti dalla Provincia in materia di politiche attive del lavoro”.