Anche Laglio ha pagato caro le alluvioni. Assieme a Blevio il piccolo comune affacciato sulla sponda occidentale del ramo comasco del Lario, noto in tutto il mondo perché scelto ormai più di 20 anni fa dal divo hollywoodiano George Clooney per trascorrere le vacanze, è tra i più colpiti dai danni del maltempo. “Complessivamente dal 2021 ad oggi il totale degli investimenti ammonta a circa 3milioni di euro” spiega il sindaco Giancarlo Premoli. “Principalmente si tratta di fondi regionali di protezione civile a cui si aggiungono trasferimenti statali e una quota parte, ma decisamente inferiore, di risorse comunali – aggiunge il primo cittadino”. Una cifra lontana dai 21 milioni di Blevio ma certamente non trascurabile. “Per fare le dovute proporzioni basti considerare, dice ancora Premoli – che 3 milioni di euro valgono circa tre bilanci comunali di Laglio, dato che il bilancio annuale ammonta a circa un milione”.

Gli interventi sono ormai quasi tutti ultimati. La parte più consistente (più di 2 milioni) ha riguardato la valle del torrente Caraello dove la furia di acqua, fango e massi nella parte alta aveva spazzato via i ponti trascinando il materiale fino in paese. Un’altra valle che ha visto lavori sostanziosi è quella delle Selvette che aveva accumulato una mole rilevante di detriti.

In tempi più recenti, a giugno scorso, l’ennesima violenta precipitazione che si era abbattuta sul territorio a Laglio aveva provocato uno smottamento. Era ceduto un muro a lago e con il muro un’auto che era parcheggiata. “In questo caso c’è di mezzo un privato e stiamo lavorando – conclude il sindaco – per sollecitare le pratiche e capire come procedere”.