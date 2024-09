“La prevenzione in piazza”, una giornata per promuovere la cultura della salute e sensibilizzare i cittadini sulla necessità di mettere la prevenzione in cima alle proprie priorità. Il 5 ottobre dalle 10 alle 16 nelle piazze del centro città si svilupperà un cammino ideale per sviluppare i corretti stili di vita. Ogni piazza avrà una tema diverso.

Si parte da Porta Torre dove frequenza cardiaca, pressione arteriosa e test della glicemia verranno effettuati da medici, personale di Ats e gli studenti del corso di laurea in infermieristica.

In piazza Grimoldi sarà possibile essere vaccinati contro l’influenza e il Covid. Inoltre ci sarà un’area dedicata alle future mamme per consigli su allattamento al seno e alimentazione dei bimbi oltre alla prevenzione sul rischio cardio vascolare pre e post parto.

Per i più giovani in piazza Verdi verrà proposto il “percorso della sbronza” dove i partecipanti sperimenteranno le sensazioni percepite dall’abuso di sostanze alcoliche. Un progetto che proseguirà fino al 2026 e che ha beneficiato di un finanziamento di Regione Lombardia di 196 mila euro. Sempre nella stessa piazza i gastroenterologi risponderanno alle domande del pubblico sulle intolleranze alimentari.

Piazza Perretta sarà invece dedicata al cuore e ci sarà la possibilità, attraverso una prenotazione, di effettuare un elettrocardiogramma. Il servizio è riservato alla fascia di età tra i 40 e i 70 anni. Sempre nella stessa piazza verranno fatte le dimostrazioni per utilizzare un defibrillatore e per fare il massaggio cardiaco.

Infine piazza Cavour, dedicata alle donne con screening mammografici a disposizione.

I promotori della giornata incentrata sulla salute sono Asst Lariana, il Comune di Como e i principali istituti della rete sanitaria comasca