Milano-Meda a pagamento, nelle scorse ore il secondo incontro del tavolo regionale dedicato agli interventi sulla tratta B2 di Pedemontana, che andrà a inglobare l’attuale Milano-Meda. Il focus specifico dell’incontro è stato sulle compensazioni ambientali e viabilistiche in programma. “Le compensazioni sono fondamentali per non compromettere l’equilibrio viabilistico e ambientale dell’area interessata dalla prossima cantierizzazione degli interventi sulla tratta. Como e la sua provincia non possono essere escluse,” ha spiegato Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Partito Democratico.

Resta aperta intanto la questione che riguarda il pedaggio annunciato per gli utenti della superstrada che attraversano la Brianza, nel tratto tra Bovisio Masciago e Lentate sul Seveso. “La gratuità del tratto rimane una questione centrale e irrinunciabile – ha detto Orsenigo – Imporre un pedaggio su una strada che è sempre stata a passaggio libero danneggerebbe gravemente i cittadini, in particolare i pendolari del Comasco e delle aree limitrofe, che si troverebbero a sostenere pesanti costi per i loro spostamenti quotidiani”. Il consigliere lariano ha poi evidenziato il rischio per il traffico locale, spiegando: “Occorre evitare che i cantieri sulla tratta B2 causino pesanti ricadute sulla viabilità locale, con un incremento del traffico sulla rete stradale intercomunale”.