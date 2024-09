Incidente in via Milano alta a Como questa mattina, poco dopo le 10. Un ragazzo di 24 anni è stato urtato da un bus urbano della linea 1, che viaggiava in direzione Camerlata, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Il giovane fortunatamente non ha riportato ferite serie ed è stato trasportato in ospedale.

Sul luogo sono arrivati i soccorsi e la polizia locale di Como. Per le operazioni di messa in sicurezza via Milano alta è stata chiusa al traffico e riaperta poco dopo le 11.

Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità cittadina. Code e rallentamenti si sono registrati in tutta la zona. In corso di accertamento la dinamica di quanto accaduto.