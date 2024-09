Mattinata di caos per pendolari e viaggiatori costretti a utilizzare i treni per spostarsi per motivi di studio e lavoro. Circolazione ferroviaria in tilt sulle linee comasche.

Cancellazioni, ritardi e variazioni di percorso si sono verificati per un treno merci deragliato in Canton Ticino, tra Mendrisio e Chiasso. Il treno senza passeggeri a bordo è uscito dai binari, senza causare fortunatamente feriti. Il traffico ferroviario è stato interrotto e sono stati attivati dei bus sostitutivi.

Pesanti le ripercussioni sulla rete ferroviaria e soprattutto per i collegamenti tra Italia e Svizzera. Le corse da e per Como San Giovanni sono cancellate Disagi per i frontalieri comaschi diretti oltreconfine ma anche per i pendolari diretti a Milano. Sui social le Ferrovie Federali Svizzere hanno fatto sapere che a causa dell’incidente sono stati danneggiati 85 metri di binario e 150 traversine. Inoltre le ferrovie svizzere comunicano che “i lavori di ripristino dureranno almeno fino a venerdì e i collegamenti con le linee S10 e S40 restano in parte soppressi”.

Ad aggiungersi alle ripercussioni causate dall’incidente in Ticino anche una serie di guasti, controlli tecnici e ancora le conseguenze dell’incidente dello scorso 13 settembre a Milano che ha coinvolto due terni merci e un convoglio passeggeri. I treni infatti restano deviati su percorsi alternativi. Modificata la tratta di diversi collegamenti tra Milano e la Svizzera passando per Como. Infine, sempre nell’arco della mattinata un intervento dei vigili del fuoco nella stazione Monza per il crollo di una pensilina nella stazione ferroviaria, dove è rimasto ferito un uomo di 34. Anche in questo caso innumerevoli i disagi per i viaggiatori con ritardi fino a 70 minuti, cancellazioni e variazioni di percorso.