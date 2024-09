Traffico ferroviario interrotto sulla rete svizzera a causa di un deragliamento, guasti, controlli tecnici e ancora le conseguenze dell’incidente dello scorso 13 settembre a Milano che ha coinvolto due treni merci e un convoglio passeggeri.

Ennesima mattinata all’insegna del caos per chi è costretto a utilizzare i treni per spostarsi per motivi di studio e lavoro. Questa mattina, alle 4, un treno svizzero è deragliato tra Mendrisio e Chiasso. Il treno senza passeggeri a bordo sarebbe uscito leggermente dai binari, senza causare fortunatamente feriti. Pesanti le ripercussioni sulla rete ferroviaria e soprattutto per i collegamenti tra Italia e Svizzera. Le corse S10 da e per Como San Giovanni sono cancellate. Sui social le Ferrovie Federali Svizzere informano i viaggiatori che “il treno coinvolto è stato riposizionato sui binari”. Soppressi i collegamenti S10 tra Mendrisio e Chiasso e quelli S40 tra Mendrisio e Como. Le ferrovie svizzere comunicano inoltre che sono stati istituiti autobus sostitutivi.

Pesanti le conseguenze del deragliamento per i frontalieri comaschi diretti oltreconfine ma anche per i pendolari diretti a Milano. Ritardi, cancellazioni e variazioni di percorso hanno caratterizzato l’intera mattinata. I ritardi hanno superato l’ora di attesa mentre ancora a causa delle ripercussioni del deragliamento del treno merci dei giorni scorsi avvenuto nel nodo di Milano, i treni sono stati deviati su percorsi alternativi. Modificata la tratta di diversi collegamenti tra Milano e la Svizzera passando per Como.