È stato pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Como (www.comune.como.it) il Bando per l’assegnazione di premi al merito scolastico a favore di studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado a.s. 2023-2024.



“Il premio – si legge nella nota di Palazzo Cernezzi – è istituito per gratificare le ragazze e i ragazzi che con perseveranza, responsabilità e tenacia hanno completato il ciclo di studi con la votazione massima”.

Possono partecipare le studentesse e gli studenti residenti nel Comune di Como alla data di conclusione dell’anno scolastico 2023-2024 che abbiano conseguito una votazione di 10/10 all’esame di licenza media o che abbiano ottenuto il voto finale di 100/100 all’esame di maturità.



Il premio al merito prevede 250 euro per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e 500 euro per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

La domanda di partecipazione, corredata dai documenti richiesti, va redatta sull’apposito modulo e presentata all’Ufficio Protocollo di via V. Emanuele II, 97 (da lunedì a giovedì 9:00-13:00, il venerdì 9:00-12:30) o trasmessa via PEC all’indirizzo: protocollo@comune.pec.como.it indicando nell’oggetto: RICHIESTA PREMIO AL MERITO ANNO SCOLASTICO 2023-2024 PER …… (nome e cognome della studentessa/dello studente).

Le domande dovranno pervenire entro il 14 ottobre 2024.

Per informazioni: Settore Servizi Educativi, e-mail: dotemerito@comune.como.it

Per modulistica e informazioni: https://www.comune.como.it/it/servizi/agevolazioni-e-contributi/giovani-e-studenti/bando-assegnazione-premi-al-merito/