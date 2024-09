Udienza oggi in tribunale a Como per l’omicidio di Manuel Millefanti, 43 anni, ucciso con una coltellata nel gennaio scorso nella sua abitazione a Oltrona San Mamette. Il presunto omicida, Luca De Bonis, 33 anni, amico della vittima, sarà giudicato con il rito abbreviato. Il caso tornerà in aula il prossimo 29 gennaio.

Nell’udienza di oggi si sono costituite parti civili la mamma, il figlio minorenne e la sorella della vittima, rappresentati dall’avvocato Annalisa Abate. Respinta dal giudice la richiesta del difensore, l’avvocato Fabrizio Natalizi, di una perizia farmacologica su De Bonis. Il 33enne deve rispondere di omicidio volontario.

Manuel e De Bonis avevano passato la serata insieme in casa della vittima. Il presunto omicida avrebbe ammesso di aver accoltellato l’amico durante una lite. De Bonis ha sostenuto di essere stato aggredito da Manuel, di aver avuto paura e di essersi difeso impugnando il coltello.

Poche ore prima dell’omicidio, Manuel Millefanti e l’amico accusato di averlo ucciso avevano scattato e postato una foto che li ritraeva insieme, a casa della vittima, in quella che sembra evidentemente una serata a base di alcol. Poco dopo, la coltellata fatale per la quale De Bonis sarà giudicato il prossimo 29 gennaio.