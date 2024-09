L’estate non è ancora ufficialmente terminata ma il Teatro Sociale di Como pensa già alla prossima e cerca nuove voci. Per il progetto 200.com ben due titoli andranno in scena nel prossimo Festival Como Città della Musica. L’offerta verrà ampliata e il pubblico avrà l’opportunità di immergersi in due capolavori: la Tosca di Giacomo Puccini e la Carmina Burana di Carl Orff.

Le selezioni per trovare nuovi voci sono aperte a tutti e si terranno nel pomeriggio di sabato 12 ottobre al Teatro Sociale di Como. Il Maestro del Coro Massimo Fiocchi Malaspina si occuperà delle selezioni. Consisterà in una semplice prova d’ascolto dell’intonazione e del senso ritmico.

Per partecipare occorrerà inviare la domanda di iscrizione entro il 10 ottobre all’indirizzo email: coro200tsc@gmail.com