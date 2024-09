Prima il ritrovamento, grazie alle segnalazioni attraverso l’App YouPol, di un’auto rubata all’Asst Lariana. Poi la denuncia di un furto in un box e la denuncia del sospetto ladro. La via Venturino a Como resta al centro delle attività della polizia di Stato. Le indagini sul colpo nel garage condominiale hanno portato a sviluppi anche sul caso della vettura rubata. Individuata e denunciata la donna che, secondo quanto ricostruito dai poliziotti, utilizzava la macchina.

Ieri pomeriggio, la polizia ha denunciato a piede libero per furto aggravato un comasco di 35 anni, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. E’ accusato di aver rubato alcune masserizie da un box condominiale di via Venturino. Gli agenti della volante, intervenuti dopo la denuncia del residenti, hanno rintracciato il sospetto ladro, poi portato in questura e denunciato.

Con il 35enne c’era anche la compagna, una donna di Cantù di 37 anni, domiciliata in uno degli appartamenti del complesso di condomini in cui era avvenuto il furto.

I successivi accertamenti e la raccolta di testimonianze dei residenti della zona hanno permesso agli agenti di accertare che la donna, nei giorni scorsi, aveva utilizzato l’auto dell’Asst Lariana rubata in un’officina e ritrovata proprio in via Venturino dopo due segnalazioni sull’App della polizia YouPol. La 37enne è stata dunque denunciata per ricettazione. Proseguono le indagini anche sul furto dell’auto.