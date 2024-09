Febbre Dengue e virus Zika, a Mariano Comense inaccessibile fino a domani il cimitero e il parco di Porta Spinola per un intervento di disinfestazione legato a due diverse segnalazioni dell’Ats Insubria che coinvolgono in tutto tre residenti.

La prima nota del dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria parla, infatti, di sospetta positività a “Dengue” di una persona che vive nel comune, mentre la seconda parla di sospetta positività a “Zika” di altre due. I casi hanno manifestato i sintomi delle malattie al rientro da un soggiorno all’estero. Al via, dunque, i piani di disinfestazione per prevenire la diffusione di malattie trasmesse dalle zanzare. Pertanto gli interventi – come già accaduto in altri casi durante l’estate – prevedono di ridurre il rischio di puntura da parte di questi insetti. Bisogna quindi rimuovere le eventuali larve e programmare trattamenti anche nei confronti degli esemplari adulti. L’area circoscritta ha un raggio di 200 metri attorno al punto in cui sono stati individuati i casi dove sono presenti anche le due zone pubbliche, cimitero e parco che sono stati temporaneamente chiusi.

Tra le precauzioni da mettere in atto: svuotare vasi e sottovasi, cambiare spesso l’acqua nelle ciotole per gli animali, usare repellenti. Durante i trattamenti – effettuati da ieri e fino a domani – si raccomanda poi ai cittadini di tenere chiuse le finestre, ritirare il bucato, non potranno essere lasciati all’aperto animali e l’eventuale frutta o verdura dell’orto potrà essere consumata dopo 72 ore dopo essere stata lavata accuratamente.