Si allarga l’area pedonale di piazza Perretta a Como che ingloberà anche la vicina via Juvara. E’ la decisione presa nelle scorse ore dalla giunta comasca. L’ultimo tassello della mini rivoluzione che ha riguardato la l’area tra il centro storico e il lago.

Dopo aver eliminato i parcheggi per i residenti nella via Juvara e reso, nei mesi scorsi, la piazza definitivamente pedonale e sede per eventi e manifestazioni, ora anche via Juvara entrerà a far parte dell’area pedonale. Tra giugno e luglio dello scorso anno sono iniziati gli degli interventi nella piazza cittadina per trasformarla in zona pedonale e già da quest’estate sono stati ospitati eventi e manifestazioni.

Intanto il sindaco della città Alessandro Rapinese è tornato anche sulla questione che riguarda la regolamentazione degli accessi nella Zona a Traffico Limitato di Como con l’obiettivo di creare una “zona traffico intelligente” in cui far convivere le esigenze di cittadini, lavoratori e turisti.

Sul progetto per rivedere la Ztl cittadina Rapinese torna a ribadire che sono in corso verifiche “per esaminare la tecnologia necessaria per riprendere e sanzionare in maniera automatica i trasgressori”.