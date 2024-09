Domenica 22 settembre evento a conclusione della seconda edizione de “La natura, l’uomo e la città” e dei “Cafè Philo” in uno dei luoghi più segreti e affascinanti del Parco della Spina Verde: l’antica cava di Camerlata.



In questo sito emblematico si terrà la conclusione del calendario delle due manifestazioni, per l’occasione unite in una sola esibizione, che vedrà protagonisti Katia Trinca Colonel, counselor filosofico, Roberto Sala, filosofo, e il cantautore Cristiano P.A.S.P.O. Stella, un dialogo tra musica e parole della stagione 2024.



“Socrate nella caverna di Saramago“

Attraverso il mito platonico della caverna, racconteremo di come la città degli uomini abbia oggi perduto la sua vocazione alla politica e alla socialità, trasformandosi in un centro commerciale dove gli uomini vivono schiavi dell’effimero e del superfluo, ignari degli altri e privi di una visione sul futuro. Le canzoni di Giorgio Gaber e Pierangelo Bertoli, le parole di José Saramago e i pensieri di Marco Aurelio ci aiuteranno a mettere a fuoco alcune domande fondamentali: qual è il ruolo dell’artista nella società dei consumi? Quale compito spetta alla politica? E soprattutto: come costruire una città giusta?



Al termine della performance si potrà accedere, raggiungendo la sommità del monte, al Castel Baradello con ingresso a prezzo ridotto per una visita guidata alla torre e all’esposizione “ORDITI, Ico al Baradello”.



Ritrovo: Como, Piazza Camerlata

Data e orario: domenica 22 settembre ore 14.30

Costo: adulti 10€, bambini 6-14 anni 7€, fino ai 5 anni gratis

Qui si possono trovare dettagli e informazioni.