Auto in fiamme nella notte a Mendrisio, in Canton Ticino. Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale, poco prima delle 2, in un parcheggio esterno di una palazzina di appartamenti in via Carlo Cattaneo, una vettura parcheggiata ha preso fuoco. Il rogo si è propagato ad altre tre vetture e ha danneggiato anche la facciata dell’edificio.

A titolo precauzionale si è resa necessaria l’evacuazione di una trentina di persone da due stabili. Sono intervenuti agenti della polizia cantonale e, in supporto, della polizia città di Mendrisio, i pompieri del Centro soccorso cantonale mendrisiotto, che hanno domato il rogo, i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto.

Due persone sono state sottoposte a controlli medici per una leggera intossicazione da fumo e sono state trasportate in ambulanza all’ospedale. Due appartamenti sono inagibili.