Settimana europea della mobilità, l’Agenzia per il trasporto Pubblico di Como, Lecco e Varese, assieme alla Provincia di Como, lancia il servizio di car-sharing. A partire da oggi – venerdì 20 settembre – una vettura a motore ibrido, sarà disponibile nel parcheggio destinato al servizio di noleggio in Via Borgo Vico 171 a Como e sarà prenotabile attraverso l’APP resa disponibile dall’azienda che fornisce l’auto.

Il servizio di noleggio è disponibile 24 ore al giorno e per tutti i giorni della settimana, con una tariffa oraria di 9€/h con 70km inclusi a noleggio, per un costo di 27€ per 3 ore oppure per 49€ per un’intera giornata, sempre con 70km inclusi a noleggio e in via promozionale, fino al 31 ottobre, su tutti i noleggi che partiranno dal point Via Borgo Vico 171 a Como, è applicato uno sconto del 50%, attivabile inserendo nell’app il codice promozionale TPLCOMO. Al termine del servizio, la vettura dovrà essere riconsegnata nello stesso stallo di sosta di Via Borgo Vico, dal quale è stata noleggiata.

Per ogni informazione ulteriore consultare il sito www.e-vai.com