Sanità lombarda in crisi: tra liste d’attesa e tempi infiniti. La Regione dichiara guerra ai medici che lasciano il pubblico per il privato. A Como poi a questo fenomeno si aggiunge anche la concorrenza spietata, dal punto di vista economico e organizzativo, della Svizzera

Fermare “l’emorragia” di camici bianchi o infermieri che si dimettono dalle strutture pubbliche per andare a lavorare nel privato. Questa l’intenzione dell’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, espressa durante un’audizione della commissione Sanità. Bertolaso ha fatto sapere che studierà degli interventi per fermare questa pratica, che possono andare dalla sensibilizzazione delle strutture a un patto di collaborazione con le stesse fino anche a provvedimenti più ‘pesanti’, come l’interruzione della convenzione. “Ricorderò a breve a tutti i direttori generali delle aziende pubbliche e private che dobbiamo puntare al gioco di squadra e che non è accettabile che gli ospedali privati convenzionati facciano il mercato con gli ospedali pubblici, portando via al servizio pubblico primari con intere equipe. Una prassi che non accettiamo più” ha spiegato, senza giri di parole, Bertolaso. “In questo senso – ha concluso – possiamo immaginare degli interventi. Per ora, però, siamo ancora nel campo delle intenzioni e non delle decisioni”.

Tempi ancora lunghi per il Centro Unico di Prenotazione

Nella stessa commissione si è parlato anche del progetto del Centro Unico di Prenotazione regionale. Bertolaso ha ammesso la difficoltà operativa di un processo del genere. “Ero stato ingenuamente ottimista – ha detto – I tempi non sono quelli che speravo ma il Cup in questa regione ci sarà alla fine del 2025 e l’inizio del 2026”.

“Sono preoccupatissimo per quanto ha affermato l’assessore, parlando di incredibile difficoltà nel mettere in piedi il Cup unico della sanità lombarda”. Ha commentato Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd in Consiglio regionale. “Ciò significa – ha aggiunto Majorino – che siamo di fronte a ritardi strutturali che nascono dall’incapacità della giunta di porre ai privati regole chiare e certe. Noto l’impegno di Bertolaso e non mi sfugge, ma la sua oggettiva sconfitta attuale rispetto a una partita tanto strategica è davvero un fatto preoccupante”.