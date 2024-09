Martedì 24 settembre in città alle ore 17 nel salone della Fondazione Cardinal Ferrari (viale Cesare Battisti 8) è in programma il primo dei tre concerti “Pomeriggi in musica Mario Moretti” programmati nell’ambito del progetto di promozione musicale Expomous AmReplay, ideato da Gisella Belgeri: gli altri due sono fissati per il 4 ottobre e il 7 dicembre prossimi. Protagonista sarà il “Quartetto con oboe” nell’esecuzione di Matteo Moretti oboe, Francesco Senese violino, Luca Moretti viola, Paolo Beschi violoncello. Il concerto è a ingresso libero. Questo concerto è organizzato in collaborazione con l’Università della Terza Età di Como, dove il compianto musicista Mario Moretti ha tenuto per tanti anni lezioni di musica con grande partecipazione di allievi.