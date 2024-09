Una donna di 58 anni è stata aggredita e ferita gravemente da quattro cani nel pomeriggio di oggi a Vertemate con Minoprio, in via Sant’Angelo. Dalle prime informazioni, sembra che la donna stesse facendo una passeggiata quando ha visto gli animali liberi. La donna, spaventata, avrebbe provato a fuggire, subito raggiunta dai cani, che l’avrebbero ferita gravemente.

Dalle prime informazioni, si tratterebbe di cani corso. A Vertemate sono intervenuti l’automedica e l’ambulanza ed è stato poi chiesto l’invio dell’elicottero del 118.

I carabinieri della compagnia di Cantù stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto. La donna è stata portata in ospedale in condizioni serie