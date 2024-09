Un operaio di 47 anni è morto precipitando in un dirupo ad Argegno, mentre lavorava in un cantiere nel primo tratto della provinciale per la Valle Intelvi. L’uomo si sarebbe allontanato di pochi metri dall’area dei lavori verso il bosco e sarebbe poi caduto, per cause ancora in fase di accertamento.

Il corpo è stato recuperato in una zona impervia, purtroppo ormai senza vita. I carabinieri della compagnia di Menaggio stanno lavorando per ricostruire la dinamica del drammatico incidente.