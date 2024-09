Ruba un’auto parcheggiata a Como e la utilizza per spostarsi in città, come se fosse sua. Scoperta dalla polizia al volante della vettura e smascherata dalle immagini di videosorveglianza, una donna di 42 anni, residente nel Canturino è stata denunciata a piede libero per furto aggravato.

Nei giorni scorsi, un comasco ha denunciato in questura il furto della sua auto, una Fiat Panda che era parcheggiata in via Italia Libera. Gli agenti delle volanti della polizia di Stato, analizzando le immagini di videosorveglianza dell’area di sosta in cui è avvenuto il furto hanno identificato la sospetta ladra, una donna ripresa mentre ruba la macchina.

Gli agenti hanno avviato le ricerche. Ieri mattina, una volante in servizio di controllo del territorio, dopo una segnalazione al numero unico di emergenza 112 è intervenuta in un parcheggio di via Madruzza dove ha individuato l’auto rubata con a bordo la 42enne.

La donna, per giustificare l’utilizzo dell’auto ha provato a dire che era di un amico e che le era stata prestata. Smascherata dalle immagini del furto, è stata portata in questura e, al termine degli accertamenti, denunciata per furto aggravato. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario.