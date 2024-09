E’ ufficiale la tabella di marcia del Rally Villa d’Este Aci Como, in programma il 12 e 13 ottobre sulle strade del territorio lariano. Il programma della gara, al pari della chiusura delle strade, è stato studiato per evitare sovrapposizioni con il Giro di Lombardia di ciclismo, che si svolge sabato 12 con arrivo in centro a Como.

Le date degli eventi sono state fissate dalle rispettive federazioni, internazionale e nazionale, e gli organizzatori, vista la contemporaneità, si sono mossi per ridurre al minimo le problematiche.

Le fasi salienti del rally saranno seguite in diretta da Espansione Tv, che anche quest’anno garantirà ampia copertura per l’evento.

Il via del Trofeo Villa d’Este-Aci Como sarà quindi da Lariofiere a Erba sabato alle 18. Poi le prime prove speciali nel Triangolo Lariano, la “Sormano” alle 18.38 e alle 22 e la Bellagio, alle 19.34 e 22.56. Passaggi in notturuna, dunque, sempre spettacolari, come negli anni ‘70 e ‘80.

Dopo il riordino notturno, ancora a Lariofiere alla domenica ci si sposterà ad Ovest del lago di Como, anche in questo caso su tratti tradizionali e ben noti agli appassionati.

L’Alpe Grande, in Valle Intelvi, andrà in scena alle 10.14 e alle 13.34, la Val Cavargna, invece, alle 10.59 e alle 14.59. I concorrenti si dirigeranno poi verso Cernobbio, che ospiterà un riordino prima dell’arrivo in centro a Como, in piazza Cavour, dove è prevista la cerimonia di premiazione.

La corsa – alla sua 43esima edizione – è valida per il campionato nazionale Trofeo italiano rally e la Coppa Italia di zona. Le iscrizioni si sono aperte lo scorso 13 settembre. La presentazione della gara sarà il prossimo 2 ottobre a Villa d’Este.