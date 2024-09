Fermato dalla polizia a bordo di un’auto rubata in piena notte, in atteggiamento sospetto, un 55enne già accusato di numerosi furti in abitazione è stato sottoposto a fermo di indiziato di reato per ricettazione e portato in carcere al Bassone. L’uomo, originario dell’Abruzzo e formalmente residente in provincia di Como sarebbe in realtà senza fissa dimora.

Gli agenti della volante, attorno alle 3 di notte hanno notato un’Audi A4 ferma in via Sant’Abbondio. Hanno accertato che la vettura risultava rubata nei primi giorni di settembre dal parcheggio dell’Ippocastano. Il 55enne alla guida ha provato a dire che l’auto gli era stata prestata, ma è stato portato in questura per un controllo. Sono emersi i numerosi precedenti di polizia per furti, anche in abitazione. Colpi che spesso vengono commessi usando veicoli rubati.

In accordo con il sostituto procuratore Giuseppe Rose, gli agenti hanno fermato il 55enne e lo hanno portato in carcere al Bassone. La macchina è stata riconsegnata al suo proprietario.