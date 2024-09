Un portafoglio senza alcun documento d’identità ma con 5mila euro in contanti. A ritrovarlo in strada a Como un avvocato, che ha consegnato tutto al comando della stazione carabinieri del capoluogo.

Al momento non è stato individuato il proprietario. Se non sarà rintracciato, come previsto dalle norme il denaro sarà consegnato al Comune di Como che dovrà poi pubblicare la notizia all’albo pretorio.