L’ambasciatore d’Italia in Svizzera ospite a Lugano. Il presidente del Gran Consiglio ticinese Michele Guerra ha ricevuto a Palazzo delle Orsoline l’ambasciatore d’Italia a Berna Gian Lorenzo Cornado e il console generale d’Italia a Lugano Gabriele Meucci.



Una riunione giunta dopo il recente incontro con le autorità della Regione Lombardia – l’8 luglio scorso – occasione in cui è stata stabilita la volontà di lavorare assieme per richiedere il completamento di Alptransit e per la risoluzione di altre criticità transfrontaliere.

I temi toccati a Lugano sono stati la mobilità internazionale e transfrontaliera; con riferimento alla necessità del completamento di Alptransit, la mobilità intermodale e il trasporto lacuale, il mercato del lavoro con accento sulla questione del frontalierato, del traffico da esso determinato e del dumping salariale, su cui si è lungamente discusso anche in funzione del peso dell’intera problematica per le cittadine ed i cittadini del Cantone.

In ambito di mobilità è stato accolta con soddisfazione la comunicazione che nelle prossime settimane verrà firmato l’accordo che permetterà di potenziare la rete transfrontailera di trasporto bus, con l’intento di sgravare il traffico frontaliero sulle strade ticinesi.

L’ambasciatore Cornado e il presidente Guerra hanno infine concordato l’opportunità di avere maggiori contatti fra Gran Consiglio e ambasciata, per affrontare senza filtri e direttamente le problematiche bilaterali e più puntuali sentite dalla popolazione ticinese.