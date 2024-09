Il Lago di Como sarà protagonista a Roma in un’esposizione che celebra il saper fare delle imprese lariane. Dal 24 settembre all’11 ottobre a Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si terrà la mostra “Made in Lago di Como: le fiere celebrano l’eccellenza manifatturiera”, iniziativa volta a promuovere le produzioni che caratterizzano le province di Como e di Lecco.

La Camera di Commercio di Como-Lecco, in collaborazione con la Fondazione Lariofiere, inaugurerà la mostra martedì 24 settembre alle ore 11.30, nella Sala del Parlamentino del Ministero in via Veneto 33. La mostra, che sarà aperta al pubblico fino all’11 ottobre da lunedì a venerdì, offrirà una sintesi delle principali manifestazioni fieristiche che caratterizzano il territorio lariano, promosse da Villa Erba e Lariofiere.

I visitatori potranno immergersi in un percorso espositivo organizzato in aree tematiche, ognuna delle quali sarà dedicata ai settori più rappresentativi dell’economia delle due province.