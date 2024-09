Due minorenni trovati in possesso di 42 grammi di hashish durante un controllo dei carabinieri di Cantù a Senna Comasco sono stati denunciati per detenzione di droga ai fini di spaccio. Sequestrato ai ragazzi anche un tirapugni. Un terzo minorenne è stato segnalato alla Prefettura come consumatore. L’intervento la notte scorsa.

Effettuato anche un servizio coordinato con i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro e con la polizia locale di Carimate. Sono state identificate 25 persone, tra le quali un 40enne francese, residente in Svizzera, trovato in possesso di una modica quantità di hashish e di una pistola, risultata essere una replica di una Beretta modello 92, di un proiettile calibro 45, di due coltelli e di una tessera sanitaria intestata a un uomo che ne aveva denunciato lo smarrimento. L’uomo è stato denunciato per ricettazione e per il possesso delle armi.