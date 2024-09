Certo non un grande inizio di stagione per la Pallacanestro Cantù, che ha fallito il primo obiettivo stagionale.

I brianzoli a Livorno sono stati infatti sconfitti nella semifinale di Supercoppa da Orzinuovi. La formazione bresciana ha superato la formazione di coach Nicola Brienza, che dopo un confronto equilibrato, nel finale non ha trovato le energie necessarie per rispondere all’allungo degli avversari.

Orzinuovi si è imposta per 82-76 e ha così conquistato il pass per la finale. Certo, l’obiettivo dei brianzoli non era sicuramente questo trofeo, anche se il segnale è comunque da non sottovalutare, alla vigilia di una stagione in cui l’obiettivo è la tanto agognata promozione in serie A.

Per l’allenatore Brienza, sicuramente indicazioni importanti sulle cose da sistemare in vista del campionato. “Dobbiamo capire che per vincere questo tipo di partita dobbiamo essere più consistenti negli elementi che possiamo controllare, come le palle perse e i rimbalzi cruciali” ha commentato l’allenatore. “Avrei preferito che lo avessimo potuto imparare con il tempo, ma forse è stato meglio capirlo alla prima partita ufficiale, per fare in modo di riuscire a settarsi nella maniera corretta per l’inizio del campionato”.

Cantù ritroverà presto Orzinuovi, visto che l’esordio in campionato sarà proprio contro il team bresciano. Appuntamento fissato per domenica 29 settembre in trasferta alle 18. L’esordio casalingo dei brianzoli sarà il successivo giorno 2 ottobre contro Brindisi.