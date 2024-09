Un’altra settimana di limitazioni e chiusure notturne sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso. I provvedimenti sono necessari per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria Quarcino e interesseranno il tratto compreso tra Como Monte Olimpino e Chiasso, in direzione della Svizzera.

Le chiusure notturne sono programmate per tutta la prossima settimana, a partire dalle 22 di domani sera, lunedì 23 settembre, fino alle 5 della mattina successiva.

Lo stop dalle 22 alle 5 si ripeterà nelle cinque notti di mercoledì 25, giovedì 26, venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 settembre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Monte Olimpino, l’indicazione è di immettersi su via Bellinzona verso Chiasso e raggiungere la dogana cittadina di Ponte Chiasso.