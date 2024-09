Como è tornata indietro nel tempo con il Gran corteo storico, tra i momenti clou del Palio del Baradello. La sfilata, partita nel primo pomeriggio in città, ha richiamato un folto pubblico che ha assistito al passaggio di dame e cavalieri e dell’imperatore Federico con l’imperatrice.

Il corteo storico era in programma a inizio mese, ma è stato poi rinviato a questo fine settimana a causa del maltempo. La sfilata è partita dal parcheggio dell’Ippocastano per arrivare in piazza Duomo, dove la manifestazione è proseguita e arrivo finale in piazza Duomo con le esibizioni dei gruppi.

Al Corteo storico partecipano tutti i borghi, contrade e comuni aderenti al Palio. La sfilata è arricchita dalla presenza di gruppi medioevali: sbandieratori, musici e danzatori con delegazioni di Cantù, Casnate, Lomazzo, Albavilla e Lugano.