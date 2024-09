Tutto esaurito e grande successo di pubblico per Villa Saporiti e Villa Gallia. L’apertura straordinaria delle due dimore comasche, rientra nell’iniziativa “Ville Aperte in Brianza” e per la prima volta le due sedi dell’Amministrazione Provinciale di Como, di norma riservate alle attività istituzionali, sono state accessibili anche a 500 visitatori.

Le prenotazioni online sono andate esaurite con largo anticipo e numerose richieste sono pervenute anche dopo la chiusura delle iscrizioni, lasciando stupiti gli stessi organizzatori. “L’entusiasmo del pubblico ci ha colpito – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca – Abbiamo fatto del nostro meglio per accontentare tutti, ampliando i posti disponibili laddove possibile. Il successo di questi due week end ci conferma la volontà di riproporre momenti di apertura come questi, per permettere a sempre più persone di scoprire le bellezze del nostro territorio”, ha concluso Fiorenzo Bongiasca, Presidente della provincia di Como.