Divieto di sosta con rimozione forzata dalle 21 in via Regina Teodolinda a Como, nel tratto dalla basilica di Sant’Abbondio fino a piazzale Escrivà, davanti al cimitero Monumentale e nella zona dell’ex supermercato. Il provvedimento, già segnalato con appositi cartelli, è stato previsto per permettere i lavori di asfaltatura, che dovrebbero proseguire per tutta la settimana.

La cancellazione dei posti auto in via Regina è un ulteriore disagio per gli automobilisti che parcheggiano nella zona per andare al lavoro o per poi raggiungere la stazione San Giovanni. In quest’area, già dall’inizio di settembre pesa la chiusura dell’area di sosta privata dello scalo ferroviario. Dai giorni scorsi si è aggiunta anche la trasformazione di 27 stalli da gratuiti in posti a pagamento nel primo tratto di via Regina.

Dalle 21 non sarà possibile parcheggiare a causa dei lavori di fresatura e asfaltatura. Il divieto di sosta sarà in vigore fino al termine dei lavori. La strada sarà invece chiusa in orario notturno proprio per consentire l’intervento degli operai incaricati dell’intervento. Al termine del cantiere, le vecchie strisce blu, come previsto dal piano della sosta del Comune di Como, dovrebbero essere trasformare in strisce bianche.