Incidente tra un camion e un furgone sull’autostrada A9, nel tratto tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco, in direzione Como. Un uomo di 63 anni di Piacenza è rimasto ferito in modo gravissimo ed è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna in condizioni critiche. La polizia stradale di Como ha effettuato i rilievi e sta lavorando per ricostruire la dinamica dello scontro. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con lunghe code per le operazioni di soccorso e di ripristino della sede stradale.

Lo scontro è avvenuto attorno alle 15.30 nel tratto tra l’area di servizio Lario Est e lo svincolo di Fino Mornasco. Il furgone, dalle prime informazioni avrebbe tamponato violentemente il Tir che viaggiava regolarmente nella corsia di destra, in direzione Como. Ancora da chiarire la causa dell’incidente.

Dopo l’impatto, le condizioni del conducente del furgone, un uomo di 63 anni di Montano Lucino sono apparse subito gravissime. Sull’A9 sono intervenute due ambulanze e l’automedica, oltre ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia stradale.

Il 63enne, residente a Piacenza e dipendente di un’azienda di Montano Lucino è stato portato in condizioni critiche all’ospedale Sant’Anna di San Fermo. Non ha avuto bisogno di cure invece l’autista del Tir, un uomo di 58 anni. Gli agenti della polizia stradale di Como hanno effettuato i rilievi e dovranno ora ricostruire la dinamica dell’incidente.

Sull’autostrada A9 si sono registrate lunghe code dopo l’incidente, proseguite per gran parte del pomeriggio.