Inseguimento iniziato nella zona di Camerlata e terminato a poca distanza. Notte movimentata nella zona Sud di Como.

Attorno alle 2.30 la polizia, impegnata nei quotidiani controlli sul territorio, ha notato un grosso suv con a bordo due persone in via Scalabrini e ha deciso di svolgere dei normali accertamenti. Gli agenti hanno intimato l’alt, azionando anche i lampeggianti, ma, per tutta risposta, l’auto è scappata a gran velocità. Ne è nato un inseguimento con la volante che è terminato poco dopo sotto ad alcuni palazzi di via Di Vittorio nel vicino quartiere di Rebbio. A quel punto i due a bordo della vettura, messi alle strette, hanno deciso di continuare la fuga a piedi, dividendosi e percorrendo due direzioni diverse. I poliziotti sono riusciti a bloccarli entrambi e accompagnarli nell’auto di servizio, non senza fatica. I due giovani comaschi, un 21enne e una 20enne, hanno continuato a dimenarsi e a insultare gli agenti. Accompagnati in questura hanno proseguito con parolacce e spintoni.

Una volta identificati è emersa una lunga lista di precedenti a loro carico. Si è poi scoperto che il 21enne guidava il suv, intestato ad una società di noleggio, senza patente. Sono stati entrambi stati denunciati per resistenza e violenza a pubblico ufficiale mentre, soltanto il ragazzo, anche per una serie di contestazioni al codice della strada e, appunto, per la guida senza patente. Sono in corso ulteriori verifiche per definire gli aspetti legati al noleggio della vettura e come il giovane ne fosse in possesso.