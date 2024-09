In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio nate nel 1985 per promuovere la diffusione del patrimonio culturale attraverso due giornate di apertura al pubblico di mostre e musei, oltre all’organizzazione di eventi ad hoc negli oltre 50 Paesi partecipanti, sabato 28 settembre la Pinacoteca civica e il Tempio Voltiano saranno aperte per tutto il giorno ad ingresso gratuito.

Un invito a riflettere sul valore del patrimonio culturale cittadino: la Pinacoteca civica di Como, nello storico palazzo Volpi, conserva e valorizza le opere pittoriche e scultoree patrimonio della città. La collezione, che dal Medioevo arriva sino al contemporaneo, si è costituita attraverso lasciti, donazioni, acquisti e documenta l’arte del territorio a partire dagli edifici religiosi, passando per la ritrattistica, il paesaggio, la pittura di genere, sino alle ricerche novecentesche legate al Futurismo, al Razionalismo e al design. Fulcro delle collezioni, la cinquecentesca raccolta di ritratti di Uomini Illustri di Paolo Giovio, i disegni dell’architetto Antonio Sant’Elia e alcune delle opere più significative gruppo di Astrattisti comaschi del Novecento.

L’apertura gratuita straordinaria sarà occasione anche per visitare la mostra “Voci dal paesaggio nordico” dedicata agli artisti svedesi Britta Marakatt–Labba e Lars Lerin, con la curatela degli architetti Davide Adamo e Marina Botta, visitabile fino al 13 ottobre.

Alla Pinacoteca si unisce anche la visita gratuita al Tempio Voltiano, museo cittadino realizzato a memoria dell’illustre scienziato comasco Alessandro Volta, inventore della Pila.

Le Giornate Europee del Patrimonio sono la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, promossa dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea con l’intento di potenziare e favorire il dialogo e lo scambio in ambito culturale tra le Nazioni europee. Lo scopo della manifestazione è far apprezzare e conoscere a tutti i cittadini il patrimonio culturale condiviso e incoraggiare la partecipazione attiva per la sua salvaguardia e trasmissione alle nuove generazioni.