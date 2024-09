Rapina nella notte in un ristorante cinese a Merone. Il titolare, svegliato dai rumori, ha sorpreso un malvivente che aveva sfondato la porta d’ingresso e stava rovistando nel locale. Il sospetto ladro, armato di coltello, ha aggredito e minacciato il proprietario e i suoi familiari. Nel locale sono intervenuti i carabinieri, che hanno bloccato con il taser il malvivente, un 35enne marocchino, poi arrestato per tentata rapina e portato in carcere al Bassone.

I militari dell’Arma del radiomobile e della tenenza di Mariano sono intervenuti alle 3.30 della notte, dopo la segnalazione dell’incursione nel ristorante di Merone. Il titolare del ristorante, secondo le prime ricostruzioni, aveva sentito il rumore proveniente dal locale ed era andato a controllare, con altri familiari.

Il malvivente, con un sasso aveva rotto la porta d’ingresso e stava poi cercando di rubare. Aveva un coltello e, una volta sorpreso, avrebbe minacciato e aggredito il titolare del ristorante e i familiari. All’arrivo dei carabinieri, il 35enne ha reagito con violenza e ha provato a colpire anche le forze dell’ordine. I militari dell’Arma hanno utilizzato il taser per bloccare il 35enne, poi portato in caserma e arrestato al termine degli accertamenti.