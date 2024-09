Taxi a Como, approvate le nuove tariffe e prezzi fissi per i paesi del lago, Milano e gli aeroporti. Sono queste le principali novità al provvedimento della giunta comasca dopo le indicazioni ricevute dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Le richieste arrivate dall’Autorità hanno riguardato alcuni punti: l’aggiornamento dell’adeguamento tariffario su due tariffe chilometriche, quella urbana a 1,15/km, e la tariffa extraurbana a 2,30/km. E ancora la rideterminazione della fascia serale/notturna con una durata di otto ore, dalle 22 alle 6 e infine stabilire un sistema di tariffe massime per località predeterminate. Le tariffe per tratta sono comprensive di tutti i costi e non prevedono supplementi di alcun tipo.

Como centro – Brunate 20 euro

Como centro – Brunate (stazione funicolare) 32 euro

Como centro – Cernobbio 20 euro

Como – Blevio 20 euro

Como – Bellagio 95 euro

Como – Tremezzina 95 euro

Como – Menaggio 105 euro

Como – Aeroporto Malpensa 140 euro

Como – Aeroporto Orio al Serio 220 euro

Como – Aeroporto Linate 165 euro

Como – Milano (piazza Duomo o stazione Centrale) 130 euro