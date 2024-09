Le comunità energetiche rinnovabili sono un tema cosiddetto giovane e rappresentano un cambio epocale da sviluppare consapevolmente, affinchè non diventino un boomerang. E proprio per il loro sviluppo recente, necessitano delle competenze che solo i giovani possono mettere a disposizione nei tavoli di lavoro. E’ il pensiero di Giovanni Pontiggia, Presidente BCC Brianza e Laghi. “Importante è che le CER non si trasformino solo in un business senza dei reali benefici per la collettività”, ha voluto sottolineare Giovanni Pontiggia ribadendo come la priorità della Banca di Credito Cooperativo anche in materia CER rimane la componente sociale, ancora prima di quella finanziaria