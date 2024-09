Articoli di cancelleria, valigie, zaini e accessori per la casa potenzialmente pericolosi. In totale, più di 1.500 articoli scoperti e sequestrati dai finanzieri della compagnia di Menaggio in due negozi cinesi dell’Altolago.

I militari delle fiamme gialle sono impegnati nei controlli sulla sicurezza dei prodotti in vendita e, nell’ambito degli accertamenti, hanno trovato i prodotti non a norma e potenzialmente rischiosi per la salute perché senza le indicazioni minime richieste dalle norme, in particolare sui materiali utilizzati e alle istruzioni d’uso, che devono essere indicate in lingua italiana.