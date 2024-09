Sciopero dei trasporti confermato. Lunedì 30 settembre sarà una giornata difficile per pendolari e turisti alle prese con i treni. Per 23 ore il personale di Trenord incrocerà le braccia. Non quello di Trenitalia e Atm Milano che non rientrano nel blocco della circolazione. “

Dalle ore 3 del 30 settembre alle 2 del 1 ottobre le sigle sindacali Uiltrasporti e Orsa hanno proclamato una giornata di sciopero, che potrà generare ripercussioni al servizio regionale, suburbano, aeroportuale e la lunga percorrenza di Trenord”, ha scritto la società di piazzale Cadorna in una nota. Saranno comunque garantite le fasce di tutela negli orari 6-9 e 18-21. Partiranno dunque i treni dopo le ore 6 e che arriveranno alla destinazione finale entro le ore 9. Stesso discorso per la sera.

Per i collegamenti aeroportuali in caso di cancellazione dei Malpensa Express, verranno comunque istituite dei bus con partenza da Milano Cadorna in via Paolacapa 1, oltre ai bus già presenti invece alle solite fermate di Milano Centrale in via Piazza IV novembre