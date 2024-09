Stadio Sinigaglia di Como verso il calcio-spettacolo e già domani – domenica – si avrà un primo assaggio. Prima del match contro l’Hellas Verona, alle 14, è prevista una performance di Guè Pequeno, uno dei più longevi e più famosi rapper italiani.

Ed è in questo modo che l’amministrazione comunale e la società Como 1907 immaginano il nuovo stadio. Inoltre sul tema si riaccende il dibattito sulla difficile convivenza tra partite di calcio, a cui da pochi giorni si sono aggiunte le prove per i concerti, e i residenti che abitano in zona stadio.