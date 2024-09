Incidente a Sormano nel pomeriggio di oggi poco prima della 16. Un’auto e una moto si sono scontrate, per motivi ancora da chiarire. Coinvolte nell’impatto due persone.

Si tratta di un ragazzo di 19 anni e di un 88enne. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi, ambulanza e si è alzato in volo anche l’elisoccorso. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’incidente da parte dei carabinieri.