Tragedia a Carlazzo, un pensionato di 80 anni ha perso la vita candendo dal tetto. Ancora in corso di accertamento la dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che l’uomo, residente nel paese, fosse sul tetto per svolgere alcuni lavori di manutenzione.

L’allarme è scattato questa mattina intorno alle 8,30. Sul luogo del tragico incidente, in via Sant’Antonio a Carlazzo, sono arrivati i soccorsi, in volo si è alzato anche l’elisoccorso. Presenti i vigili del fuoco e i carabinieri. L’80enne sarebbe morto sul colpo.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle autorità.