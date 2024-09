Parcheggi residenti a Como per l’anno 2025: ancora qualche giorno di tempo per inviare le domande a Como Servizi Urbani, la società che gestisce l’assegnazione degli spazi. Il termine è fissato per il 1 ottobre.

La società ricorda che la richiesta di posto auto per residenti righe gialle, righe blu e posti in struttura coperta deve essere inoltrata attraverso la piattaforma https://pass.brav.it/Como/Frontoffice.

Gli attuali titolari di contrassegno dovranno comunque presentare la domanda ed allegare nuovamente la documentazione richiesta, come previsto dal regolamento. Per gli utenti già registrati è consigliato, prima di effettuare una nuova richiesta, di verificare nella sezione “PERMESSI IN GESTIONE” le eventuali domande rimaste in lista di attesa e per le quali non sarà necessario presentare ulteriormente richiesta.

I residenti che presenteranno richiesta di posto auto dovranno accedere alla piattaforma https://pass.brav.it/Como/Frontoffice per verificare se la domanda è stata accettata oppure rifiutata; Solo in caso di accettazione si potrà procedere con il pagamento della marca da bollo direttamente dalla piattaforma tramite PagoPA.

Il sorteggio avverrà il 15 ottobre nella sala Stemmi del comune di Como alle 10.30. Inoltre la domanda verrà considerata idonea per il sorteggio solo se il pagamento della marca da bollo avverrà entro il 2 ottobre, diversamente il numero della graduatoria della lista di attesa verrà assegnato al momento del saldo.