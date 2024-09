Provincia di Como, al via le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale. A votare sindaci e consiglieri comunali lariani attraverso un sistema di voto ponderato in cui si tiene conto della popolazione di ciascun comune.

Si vota oggi, domenica 29 settembre, in un unico turno dalle 8 alle 20 nel seggio elettorale nella sede della Provincia di Como, in via Borgovico, e nel seggio distaccato nel Comune di Menaggio.

Tre le liste candidate. Come da ordine sulla scheda la lista n.1 è la “Lista RAPINESE”. La lista n.2 è “Centrodestra in Provincia” e infine la lista n.3 “Democratici e civici per la Provincia”.