Giovedì 3 ottobre, alle 10 nella sede di Via Raimondi a Como, è in programma il secondo appuntamento del percorso di incontri dedicati all’intelligenza artificiale, organizzato da Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio in collaborazione con Digital Innovation Hub Lombardia.

Como/Lecco/Milano, 30 settembre 2024 – Prosegue il roadshow sull’Intelligenza Artificiale e la sua crescente valenza strategica per le imprese, promosso da Confindustria Como, Confindustria Lecco e Sondrio e Digital Innovation Hub Lombardia.

Il tema verrà approfondito sia dal punto di vista delle attuali applicazioni aziendali sia da quello della sperimentazione. L’evento si concentrerà in particolare sul possibile utilizzo dell’intelligenza artificiale applicata a logistica e supply chain. Verrà inoltre presentata una mappatura delle principali soluzioni adottate dalle imprese lombarde e dei nuovi servizi a disposizione delle aziende associate.