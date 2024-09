Lunedì di disagi a Como e in Lombardia per chi si sposta con i treni regionali. La causa: uno sciopero di Trenord che terminerà alle 2 di domani, 1° ottobre. Pesanti le ripercussioni per viaggiatori e pendolari che sono costretti a muoversi con i treni per andare al lavoro o a scuola.

“Dalle 3 del 30 settembre alle 2 del 1° ottobre è stato proclamato uno sciopero che potrà generare ripercussioni al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e alla Lunga Percorrenza di Trenord”. Rispettate le fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. A viaggiare infatti i treni con partenza dopo le 6 e dopo le 18 econ arrivo previsto entro le 9 ed entro le 21.

Anche i treni per raggiungere o per rientrare dall’aeroporto di Malpensa sono coinvolti. Trenord ha messo a disposizione dei bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa, al posto del Malpensa Express, con i bus che partiranno da via Paleocapa 1. Per quanto riguarda il collegamento Stabio-Malpensa è disponibile il collegamento S50.