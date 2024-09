La guardia di finanza ha scoperto e denunciato un cittadino cinese, residente in Italia, che trasportava sulla sua auto materiale per confezionare borse contraffatte di una nota griffe. Articoli che, originali, hanno un valore che può superare i 10mila euro al pezzo. Il cinese, fermato per un controllo nella zona dell’Olgiatese, a ridosso del confine svizzero, è stato denunciato. Nel fine settimana, tra le località di Valsolda e Lanzo Intelvi, sono stati inoltre sequestrati in via amministrativa, per contrabbando, 14 capi di abbigliamento di note griffe, del valore di oltre 1200 euro, introdotti illecitamente in Italia.

I controlli delle fiamme gialle hanno portato anche alla denuncia di un minorenne italiano fermato a Menaggio e trovato in possesso di 37 grammi di hashish. Ritirata infine una patente per guida in stato di ebbrezza.