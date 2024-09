Grave infortunio nel pomeriggio di oggi a Turate. Un uomo di 44 anni che stava lavorando con un macchinario per tagliare la legna, per cause ancora da chiarire si è ferito a un braccio. Le condizioni del 44enne sono apparse subito gravi. Sono intervenute ambulanza e autoinfermieristica ed è stato chiesto l’invio anche dell’elicottero del 118.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna in condizioni purtroppo molto gravi. A Turate, in via Isonzo sono intervenuti i vigili del fuoco di Como e del distaccamento di Appiano Gentile.

I carabinieri e gli operatori dell’Ats Insubria stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’infortunio.